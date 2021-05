Pokud bude Rusko agresivní k USA či jejich spojencům, přijde odpověď, varoval Blinken

Americký ministr zahraničí Antony Blinken po schůzce se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem varoval, že pokud se Rusko bude chovat vůči Spojeným státům nebo jejich spojencům agresivně, Washington na to odpoví. Myslí si, že svět by byl bezpečnější, pokud by Spojené státy a Rusko spolupracovaly. Existuje podle něho mnoho oblastí, ve kterých se americké a ruské zájmy protínají.