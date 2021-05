Jsme na cestě zdevastovat Hamás, chceme si zajistit léta klidu, řekl izraelský velvyslanec v Česku

Velvyslanec uvedl, že pokud by se nyní dohodlo příměří, vrátila by se situace do stavu před devíti lety, což by byla výhoda pro Hamás. Izrael tedy chce podle něho dosáhnout stavu, který by do oblasti vnesl léta klidu.

Zdůraznil, že Izrael zničil řadu infrastrukturních bodů. Například podzemní tunely, kde Hamás schovává operativce a kde má odpalovací zařízení. Zlikvidováno bylo také mnoho velitelů Hamásu. „Dosáhli jsme velkých úspěchů při naší operaci,“ zmínil velvyslanec.