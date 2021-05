Počet běženců připlouvajících na Lampedusu roste, někteří na ostrov přišli legálně

Na ostrově Lampedusa už přes rok žije jedenačtyřicetiletý Ibrahima Mbaye. Pochází ze Senegalu a je vystudovaný účetní, v Itálii se živí jako rybář. Se svým krajanem Walym Sarrem jsou součástí italsko-senegalské posádky lodi Vincenzo Padre, která každý den vyráží na lov právě z ostrova, kam ročně připlouvají tisíce migrantů.

„Kdyby mi někdo řekl, že na Lampedusu dorazí každý den třicet nebo pětadvacet člunů, nevěřil bych mu. Ale od chvíle, co tu žiju, to vidím na vlastní oči,“ popisuje Ibrahima. On i jeho přítel Waly se dostali do Itálie legálně, na rozdíl od většiny běženců měli s sebou potřebné dokumenty.