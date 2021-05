Převozník z národa Jao. Místní obyvatelé mu říkají lidský most

Převozník Čao Š'-pin je pro komunitu lidí žijící v jihočínské autonomní oblasti Kuang-si váženou celebritou. Místní obyvatelé, kteří žijí na východním břehu řeky Han, by se bez jeho pomoci nemohli přepravovat na západní břeh, kde se nachází vesnické trhy, školy, lékařské a administrativní instituce. Vláda se sice zavázala vybudovat spojnici mezi břehy. Plán se jí ale dlouho nedaří realizovat. Čao převzal v roce 2002 odpovědnost za členy své komunity a natáhl přes řeku 105 metrů dlouhé lano. Od té doby, pomocí vlastních rukou, převáží lidi z jednoho břehu na druhý. Za to si od svého národa vysloužil přezdívku „lidský most přes řeku“.