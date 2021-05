Dopady konfliktu pociťují i Češi žijící v Izraeli

Jedním z těchto lidí je i Nikol Cohenová z Tel Avivu. Původně pochází z Bohumína. Poplašné sirény poprvé uslyšela v úterý večer. „Emoce byly zpátky jako z roku 2014. Tentokrát trochu hůře, protože už jsem tady měla děti. Nejdříve jsem je narvala do krytu, poté psy a nakonec sebe,“ popisuje Češka žijící v Izraeli.

Kryt v suterénu je v podstatě záložní garsonka pro případ poplachu, má zpevněné zdi a kovovou okenici. Lidé v něm mohou nalézt matrace, počítač i koupelnu. „Takových sedm až osm lidí se tu určitě může pohodlně skrývat. Možná i více,“ tvrdí Cohenová.

Izraelci také mohou využít komunální kryt nebo bezpečné místo v bytě, jež se nachází daleko od oken a vnějších stěn. Sirény se ozývají i v oblasti, kde sídlí české velvyslanectví. „Ambasáda je normálně v činnosti, v určitém omezenějším režimu. Především ti kolegové, kteří tu mají rodinu, nebo dokonce malé děti, tak ti pracují z domova,“ uvedl český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

V Izraeli kromě toho studuje několik desítek Čechů, jiní tam pracují. Jejich život změnilo i to, že kvůli útokům prakticky nefunguje letecké spojení. „Pokud se jedná o krajany v tom širším slova smyslu, to znamená smíšená manželství, tak to už jsou stovky, možná několik málo tisíců,“ dodal Stropnický.

Ostřelování trvá už několik dní

Boje na Blízkém východě vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci v Jeruzalémě. Napětí eskalovalo o ramadánu, když Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou scházejí k večerní modlitbě, což mnoho Palestinců považuje za ponižující.

Začátkem května se také očekával verdikt odvolacího soudu o vystěhování desítek palestinských rodin ze čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci. Izrael nyní čelí ostřelování raketami z Pásma Gazy, na což jeho armáda odpovídá vzdušnými a dělostřeleckými protiúdery. V izraelských městech také dochází ke střetům mezi radikálními Židy a radikálními Araby, které izraelský prezident Reuven Rivlin označil za občanskou válku.