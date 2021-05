Pandemie ve světě: V USA schválili vakcínu pro děti od 12 let, Indie hlásí nejméně nakažených za květen

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil vakcínu proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech i pro děti od 12 do 15 let. Podle agentury AP tímto rozhodnutím začíná závod o to, zda se podaří naočkovat americké žáky a studenty předtím, než se po letních prázdninách vrátí do škol. Indie ohlásila 329 942 nových případů infekce koronavirem, nejméně za poslední dva týdny. Skupina brazilských indiánů podnikla kvůli očkování dvanáctidenní plavbu po řece.