Čína naočkovala přes 270 milionů obyvatel. Úřady lákají na potraviny, někde i vyhrožují

„Lidé se do vakcinace příliš nehrnuli. Jelikož se tu nákaza v podstatě nešíří, cítíli se bezpečně a neměli tedy potřebu se očkovat. Úřady proto začaly využívat různé praktiky. Zatímco někde rozdávají očkovaným mléko, vajíčka nebo olej na vaření, jinde lidem úředníci vyhrožují tím, že mohou přijít o zaměstnání nebo že jejich děti nepřijmou na školy, pokud nepřístoupí na vakcinaci,“ popisuje Šámalová.

Čínská vláda chce do června naočkovat až čtyřicet procent obyvatel země. Odborníci se ale domnívají, že tento cíl je nedosažitelný, a to zejména kvůli nedostatku přípravků. „Domácí trh je obrovský a Čína mnoho vakcín vyváží. Zavázala se například dodávat vakcíny do rozvojových zemí a už i tam je ve skluzu,“ podotkla zpravodajka.

Lidé se musí prokazovat aplikací

Asijská země má koronavirovou pandemii vesměs pod kontrolou. Místní úřady obvykle hlásí kolem deseti nebo dvaceti nových případů denně, většinou se ale jedná o příchozí infikované ze zahraničí.

„Statistiky jsou v Číně vždy trochu zamlžené. Kdyby ale byly nějaké větší lokální nákazy, tak bychom se o tom určitě dozvěděli. Provinční vlády totiž v takových situacích jednají velmi radikálně,“ dodala zpravodajka s tím, že úřady při zjištění několika nakažených v oblastech ihned nařizují tvrdý lockdown a plošné testování.

Číňané také povinně musí využívat nový doplňek – aplikace v mobilních telefonech, pomocí kterých se registrují na veřejných místech. „Při vstupu do kaváren, barů nebo obchodních center si musíte naskenovat aplikaci, prokázat se zeleným kódem a dokázat, že jste při návštěvě tohoto místa byli zdraví,“ uzavírá Šámalová.