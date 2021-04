Pandemie ve světě: Bavorsko zvýhodní očkované, k vakcinaci se začnou registrovat Slováci starší 16 let

„Dnes jsme se dohodli, že v předstihu před celoněmeckým opatřením nebudeme vyžadovat testy od těch, kdo již byli dvakrát očkováni. Míříme i na cestování, na vstupní karanténu. Kdo je dvakrát očkován, tak do ní nemusí. A to se týká i karantény po kontaktu s infikovanými,“ prohlásil bavorský premiér Söder.

Postoj tamní vlády se opírá o stanovisko německého úřadu pro prevenci a potírání chorob Institutu Roberta Kocha (RKI). Komise, která při něm působí a vydává doporučení, uvádí, že plně očkovaný člověk nepředstavuje prakticky žádné riziko přenosu infekce.

Kancléřka Angela Merkelová v pondělí jednala se spolkovými zeměmi o uvolnění podmínek pro očkované. Také ona uvedla, že lidé s plnou vakcinací se sice dočkají výjimek, žádné konkrétní rozhodnutí ale na této úrovni zatím nepadlo. Merkelová téma označila za citlivé a řekla, že ho na návrh vlády projednají zákonodárci.

Slovensko zrychluje očkování

Slovensko od čtvrtka umožní registrovat se na očkování proti covidu všem obyvatelům starším 16 let. V diskusní relaci televize Markíza to řekl ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Zmíněný krok ale neznamená, že mladí obyvatelé budou hned očkováni, přidělování termínů bude nadále záviset na věku či zdravotním stavu zájemce.

V současnosti se mohou na Slovensku do virtuální čekárny na očkování přihlašovat lidé ve věku alespoň 40 let. Podle Lengvarského si zájemci o očkování nadále nebudou moci vybrat konkrétní vakcínu. Obyvatele do věku 60 let země očkuje vakcínou od firmy AstraZeneca, pro starší lidi jsou vyčleněné vakcíny od společností Pfizer/BionNTech a Moderna.