Německá vláda očekává rychlejší růst ekonomiky, tamní hospodářství je podle ní silné

Dobře se daří především průmyslu, zakázek přibývá, přiblížil zpravodaj ČT

Zotavení ekonomiky zajistí především export, kde ministerstvo hospodářství čeká růst o 9,2 procenta, zejména díky příznivému vývoji na důležitých německých odbytištích, jako jsou Spojené státy a Čína. Díky nízkým úrokovým sazbám počítá Altmaier s dalším rozvojem stavebnictví, který podporuje také vysoká poptávka po bydlení.

„Navzdory pandemii, navzdory tomu, že v Německu momenálně přibývá nakažených a že zažívá vrchol takzvané třetí vlny pandemie a zároveň zde platí poměrně přísná hygienická opatření, tak se některým segmentům německé ekonomiky daří dobře, dokonce velmi dobře. Platí to především pro německý průmysl, kterému je silnou vzpruhou to, jak velmi rychle a silně se zotavují některé další velké světové ekonomiky a největší odběratelé zboží ,made in Germany', tedy především Čína a Spojené státy,“ upřesnil zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš.

Dodal, že zakázky z těchto zemí pro Německo jsou v některých oblastech až na rekordní úrovni. „Svaz německých exportérů dokonce očekává, že pokoří v průběhu tohoto jara desetileté rekordy. Velmi dobře si vedou například i výrobci aut,“ uvedl. Připomněl, že tato čísla jsou z hlediska České republiky potěšující, neboť německá ekonomika je už dlouhá léta motorem i pro tu českou.