Turecko soudí více než stovku lidí kvůli prokurdským demonstracím

Advokáti některých obžalovaných nebyli vpuštěni do soudní síně, což předseda soudu zdůvodnil protikoronavirovými opatřeními. Také obhájci ostatních obžalovaných solidárně na protest opustili síň, do níž se vrátili poté, co obžalovaní bez svých obhájců odmítli vypovídat. Podle zpravodajského serveru Duvar policie před soudní budovou utvořila kordon a bránila novinářům v přístupu k protestujícím advokátům.

Někteří z obžalovaných, jimž hrozí až doživotní vězení, jsou ve vazbě, včetně Demirtaşe, který je za mřížemi už od listopadu 2016 a je souzen i v jiných kauzách. K jeho propuštění z vězení přitom vyzval i Evropský soud pro lidská práva (ESLP).

V pondělí zahájený proces v Ankaře se týká demonstrací z října 2014, které se konaly na řadě míst Turecka na podporu kurdského města Kobani, ležícího v Sýrii u turecké hranice. Protestující požadovali, aby turecká vláda pomohla Kurdům, kteří bránili Kobani před ozbrojenci z teroristické organizace Islámský stát (IS).

Turecké bezpečnostní složky proti demonstrantům použily slzný plyn a vodní děla a podle některých zdrojů i střelbu. Při střetech s policií tehdy zemřelo nejméně 34 lidí. Vojenskou pomoc Kurdům, kteří bránili Kobani před IS, požadovali tehdy i lidé na demonstracích v řadě evropských měst, například v Haagu, Vídni, Paříži či Berlíně.