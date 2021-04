Situace v Knesetu je dál v patu. Formuje se ale opozice proti Netanjahuovi

Pro přijetí zákona o přímé volbě premiéra ale předseda pravicové strany Likud potřebuje 61 hlasů – které by mu ale stačily i pro samotné sestavení vlády. Zatím má Netanjahu podporu jen 59 zákonodárců Knesetu.

Netanjahuova strana Likud získala ve volbách třicet z celkem 120 křesel, dlouholetý premiér má mandát k sestavení vlády do 4. května. „Potřebujeme rychlé referendum, abychom se dostali z politické slepé uličky. (…) Nechme voliče rozhodnout, kdo bude jejich příštím premiérem,“ uvedl Netanjahu.

Podle odborníků oslovených agenturou AFP by referendum mohlo Netanjahuovi umožnit setrvat u moci, ale stejně tak by mohlo vést jen k dalšímu patu. V každém případě by sice voliči rozhodli o osobě předsedy vlády, nijak by ale nezměnili výsledky voleb, počty mandátů a koaliční potenciál jednotlivých stran, připomíná The Times of Israel.