Indonéská armáda našla věci z pohřešované ponorky. Naděje na záchranu námořníků je ale mizivá

Velitel indonéského námořnictva Yudo Margono podle agentury AP řekl, že už nepovažuje ponorku za pohřešovanou, ale za potopenou. Záchranáři objevili několik předmětů včetně láhve s olejem určeným zřejmě na promazávání periskopu nebo modlitební koberečky z ponorky, píše AP.

Ponorka KRI Nanggala-402 byla vyrobena před 44 lety a odborníci v posledních dnech stále častěji zmiňovali možnost, že plavidlo mohlo implodovat, když se potopilo do větší hloubky, než jeho konstrukce dovoluje. Indonéská armáda uvedla, že i kdyby byla ponorka nepoškozená, zásoby kyslíku na palubě by stačily maximálně do sobotního rána.

Ponorka je podle armády schopná vydržet ponor zhruba do hloubky 500 metrů, pak už by nevydržela tlak vody. Na místě, kde se plavidlo pohybovalo, leží mořské dno v hloubce až 1500 metrů. Dle Margona se ponorka nachází zhruba v hloubce 850 metrů pod hladinou.