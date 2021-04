Pandemie ve světě: Úřady v USA odrazují od cest do zahraničí, Latinská Amerika kritizuje rozdělování vakcín

Americké ministerstvo zahraničí důrazně nedoporučuje svým občanům cesty do většiny zemí světa, a to kvůli epidemii koronaviru. Do nejvyššího stupně varování bylo přeřazeno od začátku týdne alespoň 116 zemí světa. Zástupci států Latinské Ameriky kritizovali nerovnost v přístupu k vakcínám i systém Covax. Evropská komise chce podle médií žalovat AstraZenecu za zpoždění dodávek vakcíny. Celoněmeckou epidemickou brzdu schválily po Spolkovém sněmu také spolkové země.