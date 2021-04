„Život mu visí na vlásku“. Stoupenci Navalného svolávají na středu masové demonstrace

Obavy o zdraví Navalného vyjádřila EU, Francie a Německo, Spojené státy varovaly Moskvu před možnými následky, pokud by opozičník zemřel. Velvyslanec Ruska ve Velké Británii Andrej Kelin prohlásil, že Moskva Navalného ve vězení zemřít nenechá. O záležitosti budou jednat v pondělí ministři zahraničí zemí EU.

Spolupracovník opozičního předáka Leonid Volkov řekl, že protestní akce byly svolány narychlo, protože život Navalného „visí na vlásku“. „Nevíme, jak dlouho ještě dokáže vydržet… Je ale jasné, že nemáme moc času,“ dodal. Na webu, jenž před několika týdny opozice vytvořila k registraci Rusů, kteří se chtějí demonstrace zúčastnit, bylo v neděli zapsáno téměř 459 tisíc lidí.

Horšící se zdraví

Představitelé lékařských odborů a osobní lékařka Navalného v sobotu uvedli, že opoziční předák, který drží ve vězení hladovku, čelí zvýšenému riziku selhání ledvin. Zároveň vyzvali k hospitalizaci Navalného mimo věznici. Lékařští experti se tak vyjádřili na základě laboratorních výsledků, neměli ale možnost prozkoumat zdravotní stav zadržovaného přímo.

„Situace Navalného je nesmírně znepokojivá,“ prohlásil francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. „Musejí být přijata opatření ke zlepšení stavu Navalného, ale také k jeho osvobození. Přímou odpovědnost nese prezident Vladimir Putin,“ dodal Le Drian.

Bezpečnostní poradce amerického prezident Joea Bidena Jake Sullivan v televizi CNN prohlásil, že americká vláda varovala Rusko před možnými diplomatickými následky, pokud by Navalnyj ve vězení zemřel. „Sdělili jsme ruské vládě, že to, co se stane panu Navalnému, jehož zadržují, je jejich zodpovědností, a že se budou zodpovídat mezinárodní komunitě.“ Konkrétní opatření, která by USA případně přijaly, komentovat nechtěl.