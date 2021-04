Notre-Dame před dvěma roky postihl velký požár. Obnova má být hotova v roce 2024

Podle něho poté následovaly další posloupné kroky, jako je například odstraňování lešení. V současné době začínají další práce, a to především na klenbě chrámu, vnitřek katedrály tak připomíná spíše staveniště. „Bavili jsme se s těmi, co v chrámu sloužili mši na Vánoce. Říkali, že museli výrazně zredukovat tým, nosit přilby a dávat velký pozor. Zároveň byli instruováni, aby v chrámu nechodili ani o pár kroků dál. To místo je ještě improvizované,“ řekl zpravodaj.

Zatímco proces rekonstrukce katedrály má začít v létě 2021, prioritou pracovníků bylo zatím zjistit, zda je statika chrámu v pořádku a nespadne. „Trvalo to nějakou dobu, názory se různily a někteří z odborníků měli pesimistický pohled. Přesto se ukázalo, že statika to vydržela,“ popsal stabilizační práce zahraniční zpravodaj ČT Jan Šmíd.

Připomněl, že poměrně nedávno se vybíraly stromy na klenbu katedrály . Na opravu jich je potřeba až dva tisíce, tloušťka kmenů by navíc měla být jeden metr v průměru. Vybraly se stromy, které jsou zhruba 150 let staré a pocházet by přitom měly z celé Francie. Každý z tamních regionů chtěl tehdy na opravu katedrály přispět těmi svými. Dřevo na klenbu by mělo schnout alespoň osmnáct měsíců, aby splňovalo patřičnou vlhkost.

Proti vykácení stromů protestuje ekologické sdružení Robin des Bois, které již dříve podalo žalobu kvůli tomu, že úřady dostatečně neochránily obyvatele před nadměrnými emisemi způsobenými požárem v roce 2019. Rekonstrukci podle plánů z 19. století za použití dřeva a olova považuje mluvčí sdružení Jacky Bonnemains za „přežitek“.

Katedrála si do jisté míry zachová původní podobu

V současné době to vypadá, že rekonstrukce navíc začne i navzdory koronavirové pandemii. „Práce zbrzdily akorát nepříjemnosti ohledně olova, které se vyskytovalo v okolí. Všechny to znepokojovalo a byly kvůli němu zavřeny i školy,“ popsal Šmíd.

Katedrála podle zpravodaje bude vypadat zhruba stejně jako předtím. Alespoň zvenčí to údajně nebude poznat. Francouzi v minulosti zavrhli moderní návrh rekonstrukce, který počítal se skleněnou věží. Ačkoli nakonec při navrhování zvítězil konzervativnější postoj, během rekonstrukce budou použity moderní postupy i technika.