USA posílí kontingent v Německu. Austin potvrdil odklon od Trumpova plánu stahování vojsk

„Je to symbol upřímného přátelství,“ reagovala Krampová-Karrenbauerová s tím, že věří, že noví vojáci i jejich rodiny naleznou v Německu druhý domov. Austinovi poděkovala, že do země přijel i přes složitou epidemickou situaci. „I já doufám, že budu moci brzy využít pozvání do USA,“ dodala.

Němečtí novináři označili zprávu jako překvapivou. Oznámení přišlo v době, kdy Rusko posiluje své vojenské kapacity u hranic s Ukrajinou.