Němečtí křesťanští demokraté vyšlou do boje o post kancléře svého předsedu Lascheta

Vedení CDU podle Bouffiera konstatovalo, že předseda strany a premiér Severního Porýní-Vestfálska Laschet je mimořádně vhodný kandidát na kancléřský úřad. „Zároveň jsme ho požádali, aby s Markusem Söderem projednal další postup,“ řekl Bouffier. CDU by chtěla, aby bylo jasno do týdne.

Laschet, který o kancléřských ambicích hovořil v minulých týdnech otevřeně, v neděli jednal spolu se Söderem s poslaneckou frakcí CDU/CSU. Söder při této příležitosti poprvé veřejně oznámil, že chce rovněž být kancléřským kandidátem unie. Oba prohlásili, že se spolu ve vzájemné úctě dohodnou, kdo z nich by měl CDU/CSU do voleb vést. Chtějí tak učinit co nejdříve.