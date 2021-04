Söder oznámil, že chce být kandidátem na kancléře. CDU/CSU hodlá do voleb vést i Laschet

„Oba jsme vhodní a oba jsme připravení,“ řekl Söder o výběru kancléřského kandidáta. „Dnes (v neděli) jsem oznámil svou připravenost. Pokud mě CDU podpoří, tak neuteču. Pokud ale velká sestra řekne, že to není její přání, bude to také v pořádku. Pro mě a pro Armina je důležité, aby rozhodnutí nebylo učiněno za každou cenu,“ uvedl Söder. Dodal, že na konci výběru musí stát kancléřský kandidát, který má nejlepší šance.

Hlavním konkurentem Zelení

Söder rovněž řekl, že je třeba mít na paměti Německo, proto chce CDU zůstat určující silou. „Náš konkurent v otázce kancléřství je přesně znám, jsou to Zelení,“ uvedl.

Zelení jsou nyní po CDU/CSU druhou nejsilnější stranou a s pomocí sociálních demokratů SPD a liberálů FDP mají naději získat kancléřský úřad. Podle průzkumu ze začátku dubna by sice CDU/CSU volby s 27 procenty hlasů vyhrála, druzí Zelení by ale získali 22 procent, třetí SPD šestnáct a pátá FDP devět. Do Bundestagu by se dostala ještě AfD s jedenácti a Levice se sedmi procenty.

Söder a ani Laschet nechtěli spekulovat o tom, kdy padne rozhodnutí, kdo unii povede do voleb. „Jedno je jisté, věc je na stole,“ dodal. Bavorský premiér řekl, že očekává, že jasno bude „spíše dříve než později“.

Parlamentní volby se v Německu uskuteční 26. září. Kancléřka Angela Merkelová už o další mandát CDU/CSU neusiluje. Po čtyřech kancléřských funkčních obdobích a šestnácti letech v čele Německa odchází z politiky.