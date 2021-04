Oblíbený byl v médiích i mezi lidmi, vzpomínají na prince Philipa čeští diplomaté či novináři

Philip byl ale hlavně manžel královny Alžběty II., po jejímž boku strávil přes sedmdesát let. Podle Jiřího Zrůsta budoucí princ „věděl naprosto přesně, co ho čeká“. „Zvolil si život služby Británii, služby královně,“ říká předseda správní rady Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v ČR.

„Jeho život je jedinečnou kombinací,“ myslí si Zrůst a zmiňuje, že se v souvislosti s Philipem mluví o odchodu generace nebo člověka, který celou jednu generaci reprezentoval.

„Byl výjimečný svým přístupem k životu, v Británii je velký smutek,“ dodává Zrůst, který je také výkonným ředitelem společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets.

Nedělal ze sebe velkého pána

„Královna je z toho velmi rozesmutnělá,“ přidává se s komentářem spolupracovník ČT Milan Kocourek. „Od druhé světové války byl velkou oporou rodiny,“ dodává novinář, který dříve pracoval například pro BBC.

Kocourek zmínil také popularitu Philipa nejen u Britů, ale i v médiích. „Nedělal ze sebe žádného velkého pána, mluvil jasně,“ vzpomíná na éru v britské veřejnoprávní televizi Kocourek. „Jeho mediální vystupování bylo krásné. Nikdy nelhal, což se nedá říct o politicích“ myslí si novinář.

Spolupracovník ČT v Londýně Ivan Kytka v souvislosti s Philipem také zmiňuje humor a šarm. Britům podle něj bude chybět princ hlavně „lidsky“, nikoliv jako jeden z představitelů minulé koloniální doby britského impéria.

„Byl to velký sympaťák, chtěl dělat kariéru v námořnictvu a netušil, že do toho spadne. Ale on to chtěl dělat, udělal tu oběť,“ říká Alexandr Tomský, politolog a komentátor, který na Britských ostrovech řadu let žil.