Policisté rozkryli síť obchodníků s hormonálními látkami z Asie. V Česku obvinili šest lidí

V České republice bylo obviněno šest lidí, na Slovensku pak 18. Další obvinění padla například v Německu, Švédsku nebo v Nizozemsku, řekl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Podle něj je z českého pohledu zásah významný, za posledních 15 let patří k největším. Účinnou látku a veškerá potřebná zařízení podle Frydrycha skupina dovážela z jihovýchodní Asie, léčivé přípravky se vyráběly v Rumunsku. Hotové látky pak kurýři rozvezli do různých států, kde se distribuovaly do sportovních zařízení jako fitness centra nebo posilovny.

V Česku je obviněn Turek, v jiných zemích kurýři

V České republice je podle Frydrycha mezi obviněnými občan Turecka, který byl ve skupině vysoce postaven a podobné trestné činnosti se dopouštěl i v minulosti. Na Slovensku jsou pak obviněni mimo jiné dva organizátoři. V dalších státech jsou pak obviněny osoby na středních a nižších pozicích distributorského řetězce, uvedl Frydrych.

Obviněným hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení. Frydrych zároveň nevyloučil, že by mohli být obviněni další lidé.