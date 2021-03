Mezinárodní soud definitivně zprostil exprezidenta Gbagba viny, zločiny proti lidskosti prý nespáchal

„Odvolací soud většinově zamítl žádost prokurátora o odvolání a potvrzuje verdikt soudu první instance, který Gbagba osvobodil,“ cituje verdikt soudu agentura AFP. Rozhodnutí soudu zastavilo proces ještě dříve, než obhajoba předložila své důkazy. Podle soudu prokurátor nepředložil dostatečně přesvědčivé důkazy.

Mezinárodní soud Gbagba a Goudého propustil na začátku února 2019, rozhodnutí ale provázela řada podmínek. Souzení se mimo jiné museli do vynesení verdiktu v odvolacím řízení zdržovat v některé z členských zemí ICC. Gbagbo žil v Bruselu, díky verdiktu by se po deseti letech mohl vrátit do vlasti.

Třiasedmdesátiletý exprezident byl ve vazbě sedm let. Jemu a Goudému se připisuje zodpovědnost za zabíjení, znásilňování a svévolné věznění stoupenců vítěze prezidentských voleb Alassana Ouattary. Během pěti měsíců od prosince 2010 do dubna 2011 tehdy ve východoafrickém Pobřeží slonoviny zemřelo více než tři tisíce lidí.

Gbagbo se pokusil kandidovat v loňských prezidentských volbách v Pobřeží slonoviny, jeho kandidatura ale nebyla uznána. Třetí mandát v říjnu 2020 získal opět Alassane Ouattara.