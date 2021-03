Čaputová odpoledne přijme Matovičovu demisi. Nová vláda by mohla zasedat už zítra

Vláda, jež nastoupila do úřadu loni v březnu, bude fungovat až do jmenování Hegerova kabinetu. „Matovič bude se svým kabinetem pokračovat ve vládnutí v demisi. Je zřejmé, že všechny strany mají zájem na rychlém vyřešení celé krize. Očekává se, že schválení nové vlády proběhne v nejbližší době, některým politikům by se líbilo, aby vláda řádně zasedla už ve středu,“ tvrdí zahraniční zpravodaj Petr Obrovský.

Pověření k sestavení vlády od hlavy státu je na Slovensku spíše tradice, která nemá oporu v ústavě. Heger se stane premiérem až poté, co ho Čaputová do této funkce jmenuje. Ceremonie by se měla odehrát v šestnáct hodin.

Slovenský kabinet posílí dva nováčci

Nový kabinet následně bude muset předstoupit před Národní radu a požádat ji o důvěru, což by se mělo stát někdy v průběhu dubna. Hegerova vláda rovněž musí předložit nové programové prohlášení, to by podle Obrovského ale mělo do jisté míry vycházet z toho stávajícího.

Podle dostupných informací by v ministerských mandátech měla pokračovat většina dosavadních ministrů. Matovič se má stát ministrem financí. Do kolektivu ministrů ovšem přibydou i dvě nové tváře. „Šéfem resortu zdravotnictví by se měl stát brigádní generál Vladimír Lengvarský, který je nyní vedoucím Ústřední vojenské nemocnice v Rožmberku. Pozici ministra práce zase obsadí dosavadní poslanec Josef Hlinka z hnutí Sme rodina,“ vysvětluje Obrovský.

Cestu z napjatých vztahů v koalici během neděle otevřel Matovičův návrh, aby se novým předsedou vlády stal jeho kolega v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Heger. Premiér také ustoupil od svých dřívějších požadavků, jejichž splněním podmiňoval svou demisi. Zmíněnou nominaci Hegera, který je známý umírněným vystupováním na veřejnosti, následně podpořila celá koalice.