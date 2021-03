Vojáci v Myanmaru zabili při demonstracích padesát lidí, píše tamní agentura

Obyvatelé Myanmaru znovu vyšli do ulic, zatímco junta, která se k moci dostala 1. února převratem, slavila Den ozbrojených sil. Armáda avizovala, že je připravena proti novým protestům zasáhnout, když v pátek státní televize vyzvala mladé lidi, aby se nevystavovali riziku, že budou při střelbě zasaženi do hlavy nebo do zad.

Vůdce vojenské vlády generál Min Aun Hlain v živě vysílaném projevu prohlásil, že je armáda připravena spojit se s celým národem na ochranu demokracie. „Násilnosti, které ohrožují stabilitu a bezpečnost a jsou vyvolávány k vynucení požadavků, jsou nepřijatelné,“ řekl.

Armáda byla podle něj nucena převzít moc vzhledem k „nelegálním činům“ premiérky Do Aun Schan Su Ťij a její Národní ligy pro demokracii. Protesty trvají od února a podle Asociace na pomoc politickým vězňům (AAPP) při nich přišlo dosud o život přes 320 lidí.