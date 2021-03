Předměstí Chicaga odškodní místní Afroameričany za historickou křivdu

Rodina Delois Robinsonové žije v Evanstonu už několik generací. Její prababička se zde částečně živila vařením i mytím nádobí. Pokud v Evanstonu chtěla vlastnit restauraci, musela. Jinde by jí to coby Afroameričance úřady nepovolily. „Byla donucena zůstat v jednom konkrétním místě. To vedlo k tomu, že musela mít svou restauraci doma,“ vypráví Robinsonová.

V Evanstonu dřív fungoval takzvaný redlining, různé formy diskriminace hlavně v bydlení a podnikání. Afroameričanům bylo povoleno žít jen ve vyznačené červené zóně. Banky jim nepůjčovaly peníze k nákupu domu mimo tuto oblast, takže změna bydlení byla pro většinu obyvatel nereálná.

Nedávno ale přišel zásadní moment, vůbec první svého druhu ve Spojených státech. Město se rozhodlo historickou křivdu odškodnit. „V poměru osm ku jedné přijala městská rada směrnici o zavedení místních reparací v Evanstonu,“ oznámil starosta Steve Hagerty.

Peníze na bydlení

Odškodné má Afroameričanům pomoci s opravou domů nebo hypotékou. Lidé musejí doložit, že je samotné nebo jejich předky poškodila rasová politika. Za to může domácnost získat v přepočtu přes půl milionu dolarů. Peníze půjdou z daně za prodej rekreační marihuany.

Kritikům vadí, že s penězi nelze nakládat svobodně. Za evanstonským plánem se podle nich skrývá spíš program pro bydlení než skutečné odškodnění.

Afroameričané tvoří asi šestinu obyvatel města. Obslužnost jejich čtvrtí oproti zbytku zaostává i dnes. I tak jsou ale obyvatelé vděční za to, že se konečně něco mění. Doufají, že ze slibů a přání nezbude jen líbivá fasáda, ale že přinese i skutečné změny.