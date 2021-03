V americké Alabamě řádila tornáda, vyžádala si pět mrtvých a raněné

Ve státě Alabama byly zničeny desítky zejména mobilních domů a na 36 tisíc domácností zůstalo bez proudu. Nejméně pět lidí zemřelo v alabamském okrese Calhoun, z toho tři lidé byli z jedné rodiny.

„Tornádový bezpečnostní plán pro každého. Schovejte se do sklepů, běžte do středu budov. Nečekejte do poslední minuty!“ varovala předem na Twitteru meteorologická služba alabamského města Birmingham.

Soustrast obětem tornád v Alabamě vyjádřila i americká první dáma Jill Bidenová, která měla v pátek oblast navštívit. Cestu do měst Birmingham a Jasper ale Bidenová kvůli špatnému počasí zrušila.

Uzavřené školy i rušená očkování

Guvernérka Alabamy Kay Iveyová vyzvala obyvatele, aby bedlivě sledovali meteorologická hlášení. Ve čtvrtek se v některých okresech uzavřely školy a někde zrušili ten den očkování proti covidu-19, aby lidé mohli zůstat doma.

Pět desítek tornád postihlo státy Alabama a Mississippi už minulý týden, nebyla ale tak silná, jak meteorologové očekávali.