Trpěla v pracovním táboře, nyní míří do politiky. Británie možná bude mít první severokorejskou zastupitelku

Šestnáct let poté, co byla na pokraji smrti v severokorejském pracovním táboře, má Či Hjun Paková šanci vstoupit do dějin britské politiky. Kandiduje totiž do městského zastupitelstva ve městě Bury, a kdyby uspěla, stala by se první britskou političkou severokorejského původu. Dvaapadesátiletá žena říká, že chce splatit dluh nové vlasti.