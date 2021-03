Maďarská vláda podpoří populární hudbu, má podle ní pozvednout národní identitu. Kritici se bojí cenzury

Kabinet premiéra Viktora Orbána chce podpořit maďarskou populární hudbu. Vyčlenil na to 62 milionů eur (1,6 miliardy korun). Podle vládního zmocněnce pro kulturu by měla hudba víc podporovat národní identitu. Záměr budí obavy z politických intervencí do svobodné tvorby i z její cenzury.