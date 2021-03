Evropa zvažuje zákaz vývozu vakcín. Krok se jí však může vrátit

Celkem bylo ze zemí EU vyvezeno přes 41,6 milionů dávek vakcín proti covidu-19. „Když se podíváme, kolik dávek bylo přivezeno opačným směrem, tedy z Velké Británie nebo Spojených států do EU, je to nula. Ani jedna jediná vakcína, což je středobod celého sporu,“ uvedl zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský.

O možném zákazu vývozu vakcín do Británie mají unijní politici diskutovat na čtvrtečním summitu. Evropská komise, která má na starosti objednávky vakcín pro země EU, vyzdvihuje v tomto kontextu princip vzájemnosti. „Stále čekáme na dávky, které by přišly ze Spojeného království,“ vzkázala do Londýna minulý týden von der Leyenová, podle níž již z EU do Británie zamířilo na deset milionů dávek.

Británie na unijní kritiku reagovala prohlášením, že svůj export nijak neomezuje. Smlouvy s výrobci má ale nastavené tak, že vakcíny vyrobené na domácí půdě jsou spotřebovávány v zemi a na vývoz se již nedostává.

Britsko-švédská farmaceutická společnost AstraZeneca navíc podepsala smlouvy na tolik vakcín, kolik jich reálně nedokáže vyprodukovat. V prvním čtvrtletí dodá necelou třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek.

Zákaz vývozu zřejmě neprojde, hrozilo by omezení výroby

Francie, Německo a Itálie přísnější omezení exportu do zemí, které se principem vzájemnosti neřídí, podporují. „Podporuji předsedkyni Komise von der Leyenovou. Máme problém s AstraZenecou,“ vyjádřila se k možnému omezení vakcín kancléřka Merkelová.

Naopak státy jako Nizozemsko, Belgie a Irsko podle diplomatických zdrojů o vhodnosti zákazu pochybují. „Zdá se, že se to kyvadlo spíše kloní k tomu vývoz nezakazovat, protože by s tím musely souhlasit všechny členské státy,“ komentuje situaci před čtvrtečním jednáním Dolanský.

Případný plošný zákaz vývozu vakcín by se navíc mohl Evropské unii vymstít, například při výrobě očkovacích látek. „V případě vakcíny Pfizer/BioNTech se jedna dávka vyrábí z 280 částí, které produkuje 19 zemí. Takže pokud by EU přikročila k zákazu, mohlo by se jí to vrátit jako bumerang, protože některé státy by mohly zakázat vývoz látek potřebných pro produkci vakcín,“ dodává zpravodaj.

Britský premiér Boris Johnson se už snažil od možného omezení vývozu vakcín telefonicky odradit Angelu Merkelovou i francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Do Bruselu by měl navíc v úterý dorazit britský tým vyjednavačů v čele s bývalým britským velvyslancem při EU. „A to je člověk, který se zde umí pohybovat. Takže i to svědčí o tom, že je to pro Brity velice důležité téma,“ uzavírá zpravodaj.