Arménský premiér oznámil nástup nového velitele armády, podle soudu zůstává ve funkci ten předchozí

Pašinjan odvolal Gasparjana z čela armády v únoru poté, co ho generální štáb 25. února vyzval k odstoupení. Prezident Armen Sarkisjan uvolnění Gasparjana odmítl podepsat, ale v dané lhůtě se neobrátil na ústavní soud s žádostí o stanovisko. Tím by podle premiéra odvolání mělo nabýt platnosti, nicméně verdikt správního soudu situaci zkomplikoval.

Premiérův úřad trval na tom, že Gasparjan byl odvolán a ani soudní rozhodnutí na tom nic nemění, protože odvolání řeší ústava. Následně šéf vlády jmenoval do čela armády Davtjana, což ale prezident rovněž odmítl podepsat. To ovšem podle Pašinjana nic nemění na tom, že Davtjan do funkce nastupuje, protože prezident toto jmenování nezpochybnil u ústavního soudu.