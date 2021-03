Nový šéf Pentagonu Lloyd Austin přiletěl na svou první návštěvu Afghánistánu

Americký ministr obrany Lloyd Austin přiletěl na svou první návštěvu Afghánistánu, kde jednal například s prezidentem Ašrafem Ghaním. Do země se nový šéf Pentagonu vypravil v době, kdy se spekuluje o tom, jak dlouho ještě v Afghánistánu zůstanou američtí vojáci. Podle smlouvy uzavřené mezi hnutím Tálibán a předchozím americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měli stáhnout do začátku května.