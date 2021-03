Hlavní město USA chce být státem. Posilující demokraté zvyšují jeho šance

Hlavní město USA nemá plnohodnotného zástupce v Kapitolu, kde kongresmani a senátoři bojují za své státy. Mnozí obyvatelé Washingtonu D. C. mají pocit, že na to doplácejí.

Hloupost, odmítl změnu Trump

Sněmovna reprezentantů ovládaná demokraty v roce 2020 změnu Washingtonu D. C. na jedenapadesátý americký stát odsouhlasila. Donald Trump to ale označil za hloupost a pohrozil vetem, pokud by návrh schválil Senát.

„Je to v zásadě stoprocentně demokratická oblast. Proč by to kdy republikáni podpořili? To se nikdy nestane! Tedy pokud tady nebudou nějací velmi, velmi hloupí republikáni,“ prohlásil Trump loni v květnu.

Stát, ve který by se město změnilo, by zastupovalo pět kongresmanů a dva senátoři. Republikáni ale takové posílení rivalů v obou komorách Kongresu nechtějí dopustit.

Demokraté nemají dost senátorů

Na registračních značkách vozidel z hlavního města je heslo „Zdanění bez zastoupení“. Odkazuje na revoltu amerických kolonií, které v 18. století odmítaly platit daně Velké Británii, když v londýnském parlamentu neměly své volené zástupce.

Podobné argumenty, jaké kdysi používali zakladatelé Spojených států, ale dnes republikány nepřesvědčí. V Senátu by návrh musel získat šedesát hlasů, a tolik jich demokraté nemají.

Obyvatelé Washingtonu ale věří, že ke změně jednou dojde, podobně jako na Aljašce. I obyvatelům nyní největšího amerického státu trvalo několik desetiletí, než se její území, do té doby označované za teritorium, stalo státem. Povedlo se jim to v roce 1959, kdy se Aljaška společně s Havají staly plnoprávnými členy USA.