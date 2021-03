Útok na salony v Georgii otřásl asijskou komunitou v USA, policie posiluje hlídky

Zda byla rasově motivovaná i střelba ve státě Georgia, není zatím jasné. Policie z útoků na trojici podniků na severu Atlanty a ve městě Acworth obvinila 21letého bělocha Roberta Aarona Longa, který se k činům přiznal.

Při výslechu podle policie odmítl, že by zabíjel kvůli nenávisti vůči Asiatům, a hovořil o snaze uspokojit své sexuální touhy. Vyšetřovatelé nicméně uvedli, že rasové zabarvení zločinu nevylučují, napsal deník The New York Times (NYT).

Nehledě na jeho pozadí, úterní incident podle listu v komunitě obyvatel USA s asijskými kořeny rozvířil pobouření a strach. „Motiv zatím neznáme, co však víme, je to, že asijsko-americká komunita dnes zažívá obrovskou bolest. Útoky proti ní z poslední doby jsou neamerické. Musí přestat,“ uvedl ve středu na Twitteru americký prezident Joe Biden.