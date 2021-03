Pandemie ve světě: Polsko a Maďarsko hlásí prudký růst počtu nakažených

Francie hlásí 90 tisíc mrtvých

Počet obětí koronaviru ve Francii překročil devadesát tisíc. Denně přibývá na pětadvacet tisíc nově nakažených. Oblast kolem Paříže se snaží předejít další úplné uzávěře. Z metropole proto začaly úřady převážet pacienty do nemocnic v méně postižených oblastech. Jednou z možností, jak epidemii zpomalit, je podle expertů i uzavření škol. Vláda ale zatím o tomto kroku neuvažuje.

Minulý týden bylo ve Francii uzavřeno kvůli covidu 833 tříd. Část odborníků tvrdí, že je to vysoké číslo. Jiní ale poukazují na to, že tříd je ve Francii více než půl milionu. Stejně tak relativizují téměř deset tisíc nakažených žáků za týden. Celkem jich je totiž 12 milionů.

„Je to otázka. Virus se mezi dětmi přenáší, ale často jsou to rodiče, kteří je infikují,“ říká primářka infekčního oddělení nemocnice Saint-Antoine Karin Lacombe. „Pouhá tři procenta dětí do dvanácti let se kontaminovala ve škole,“ navazuje vedoucí oddělení intenzivní péče nemocnice Georges Pompidou v Paříži Philippe Juvin.

Během dvou týdnů po skončení školních prázdnin absolvovalo testy ze slin po celé Francii na 150 tisíc žáků. Vláda chce toto tempo zdvojnásobit.

Francie patří k zemím, které školní výuku od září minulého roku nepřerušily. Vláda vyhodnotila, že negativní vzdělávací, výchovný a sociální dopad na děti, včetně potíží s integrací v některých částech měst, by převažoval nad pozitivními výsledky preventivního uzavření škol.