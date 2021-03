U vzniku Bangladéše stál cyklon, nezávislost na Pákistánu vyhlásila země před 50 lety

Byla to jedna z nejhorších živelných pohrom v historii. Při cyklonu Bhola v roce 1970 podle různých zdrojů zahynulo okolo půl milionu lidí. Pomohl ale i jedné věci, díky jeho následkům se před padesáti lety – 26. března 1971 – osamostatnil Bangladéš.

Cyklon posílil opozici

Cyklon nakonec zeslábl a třináctého listopadu utichl. O měsíc později v prosincových volbách posilněna naštvaností voličů ve Východním Pákistánu drtivě zvítězila opoziční Lidová liga. Napětí mezi centrální vládou v Islámábádu a Východním Pákistánem pak vyústilo v národně osvobozeneckou válku za sebeurčení a nezávislost.

Dne 25. března 1971 prezident Jahja Chán rozkázal armádě, aby proti obyvatelům Východního Pákistánu zakročila. Zakázal také jakoukoliv politickou činnost a zavedl cenzuru tisku. Potom nechal zatknout vůdce opozice Mudžíbura Rahmána. V zastoupení vyhlásil jeho spolustraník Zijáur Rahmán 26. března 1971 nezávislost nového svrchovaného státu jménem Bangladéš.

Armáda pak území Východního Pákistánu obsadila, během této akce došlo i ke genocidě. Do poloviny prosince 1971 zahynuly tři miliony lidí a na deset milionů obyvatel uprchlo do Indie.

Vybojovat nezávislost Bangladéše v prosinci 1971 nakonec pomohla tamnímu národně osvobozeneckému hnutí právě Indie, tradiční rival Pákistánu, která se k válce rovněž přidala.

Do pomoci postižené oblasti se zapojily i další státy. Americká vláda poskytla částku ve výši deset milionů dolarů, pomoci se rozhodla i Británie, Německo, Francie, Kanada, Japonsko, Čína či Singapur, který do země vyslal lékařskou misi.

Americký ministr zahraničí Henry Kissinger však během své návštěvy v roce 1974 označil Bangladéš jako nekonečný odpadkový koš, protože očekával, že se do země budou dlouhé roky pouze lít finanční prostředky. Nově zrozený stát ho ale následně vyvedl z omylu.

Ekonomický rozvoj Bangladéše

Od konce osvobozenecké války v roce 1971 se Bangladéš zvládl vypracovat v suverénní stát nejen v politické rovině, ale i v té ekonomické. Vzrostlo bohatství místních i vzdělanost. Například mezi lety 2000 a 2016 se více než dvacet milionů lidí z celkových 162 milionů v Bangladéši dostalo nad hranici chudoby.

Také díky demokratickým změnám a větší transparentnosti a odpovědnosti ve vedení státu v posledních dekádách rostlo bohatství celé země.

Závislost Bangladéše na zahraniční pomoci se od začátku sedmdesátých let snížila z 88 procent asi na dvě procenta. Do začátku devadesátých let přitom jeho ekonomika spoléhala především na zemědělství. Nyní hlavní síla leží ve službách asi s padesáti procenty HDP, na průmysl pak připadá zhruba 36 procent a na zemědělství čtrnáct.

Hlavními odvětvími jsou oděvní průmysl, chemická a farmaceutická výroba a elektronika. Svoji hospodářskou stabilitu se země snaží ukázat také projektem víceúčelového mostu Padma. Ten má spojovat hlavní město Dháku s 21 jižními provinciemi pomocí silnice a železnice.

Zatímco velká část ekonomik se v roce 2020 po celém světě propadla do recese, Bangladéš si udržel se 3,8procentním růstem pozitivní trend. Spadl na něj ale z 8,2 procenta v roce 2019.

Zdravotnictví udělalo pokrok

Nejzásadnější změnou pro zlepšení života v Bangladéši byla ale reforma zdravotnictví. Jen v letech 1990 až 2015 se povedlo snížit úmrtnost dětí pod pět let o dvě třetiny. Zatímco v roce 1981 se dětská úmrtnost pohybovala nad devíti procenty, v roce 2019 už byla pod dvěma procenty.

Méně umírá i dospělých, společnost je navíc proočkovaná. Průměrná doba dožití se od nezávislosti zvýšila z 52 let na současných 72. Podíl na tom má především zvýšení dostupnosti zdravotní péče.