Europoslancům vadí odložení celních kontrol v Severním Irsku, o dohodě s Británií hlasovat nebudou

Poslanci měli původně čas na odhlasování rozvodové smlouvy mezi Londýnem a Unií do konce února. Evropští poslanci ale stále nerozhodli, a není jisté, kdy by hlasovat měli. Podle zpravodaje ČT v Bruselu Lukáše Dolanského se zatím zdá, že definitivním termínem by mohl být konec dubna. Hlasovalo by se tak o dva měsíce později, než se původně plánovalo.

„Je to i velká komplikace pro Evropskou komisi, která musela u Britů požádat o výjimku, aby souhlasili s prodloužením tohoto termínu. Na Britských ostrovech se to neobešlo bez určitého sarkasmu,“ říká zpravodaj.

Komise musela přiznat, že europarlament momentálně nemá dostatek času na posouzení dohody, která by se musela přeložit do všech 28 jazyků a musela by projít všemi výbory. I proto Britové poněkud sarkasticky poukázali na složitou evropskou byrokracii.

Odložení hlasování by mohlo podle Dolanského působit problémy. Kooperace mezi EU a Británii se totiž stále pohybuje v rámci provizorní smlouvy. „Poslanci to vysvětlují zaprvé technickou náročností a byrokratickými překážkami, na druhou stranu ale také přiznávají, že je to také do určité míry politická hra,“ vysvětluje Dolanský. Část Evropského parlamentu podle něj nesouhlasí s tím, že se smlouva může pouze schválit, ale nijak poupravovat.