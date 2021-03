Maďarsko narazilo na třetí vlnu. Země zavře většinu obchodů a služeb, děti se budou učit doma

Podle zpravodaje ČT Petra Obrovského byl maďarský lockdown dosud mírnější než ten, který je ustanoven v Česku nebo na Slovensku. „Dosud byly otevřené všechny obchody a služby, které v sedm večer musely zavírat kvůli zákazu vycházení. Na základních školách se učilo prezenčně,“ popisuje zpravodaj.

To se má nicméně od příštího týdne změnit. Zavřít mají všechny obchody a služby s výjimkou těch nezbytných, například drogerií nebo lékáren. Základní školy přejdou od pondělka na dálkovou výuku, opatření by mělo platit do 7. dubna. „Restaurace budou muset vydávat jídlo jen z okénka, zavřou se hotely, zakázány budou hromadné akce. Bude rovněž panovat přísný režim na hranicích,“ uvedl Obrovský.

Země podle maďarských vládních představitelů stojí na prahu třetí vlny pandemie. Tamní očkovací program ji nedokázal zbrzdit, přestože se po místním schválení ruské vakcíny Sputnik V a čínské Sinopharm výrazně zrychlil, přibližuje situaci Obrovský.

Maďarský premiér Orbán navíc varoval před nárůstem počtu hospitalizovaných. „Případy nakažených v Maďarsku rostou podobně jako v Česku. Orbán řekl, že zemi čekají složitější týdny. Tlak na Maďarsko bude podle něho velmi vysoký a bude potřeba každá ruka, lůžko či plicní ventilátor,“ řekl zpravodaj.

Orbán po očkování Sinopharmem necítil vedlejší účinky

Maďarsko v současnosti očkuje pěti vakcínami, z toho tři prošly evropským schvalovacím procesem – Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Země využívá i ruský Sputnik V a čínský Sinopharm.

Maďarský předseda vlády i prezident János Áder se nechali naočkovat čínskou látkou. „Orbán řekl, že nepociťoval žádné vedlejší účinky a že se může vrátit do práce. Schválení látky Sinopharm zdůvodňoval tím, že Číňané mají největší zkušenosti se zvládáním pandemie, a proto látce věří,“ dodal Obrovský.

Podle průzkumů veřejného mínění však Maďaři vakcínám z Ruska a Číny věří méně než preparátům schváleným unijní lékovou agenturou.