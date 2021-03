Lidé v Myanmaru opět vyšli do ulic, Su Ťij si u soudu vyslechla nové obvinění

Obyvatelé Myanmaru v pondělí opět vyšli do ulic v nových protestech proti vojenskému puči poté, co si nedělní krvavé střety s příslušníky bezpečnostních sil vyžádaly nejméně osmnáct obětí. Zadržená šéfka vlády Do Aun Schan Su Ťij prostřednictvím videokonference stanula před soudem, kde proti ní vznesli nové obvinění.