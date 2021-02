Němečtí policisté zasahovali proti arabským a čečenským klanům kvůli organizovanému zločinu

Obě skupiny se loni na podzim několikrát navzájem velmi násilně napadly. Policisté ve čtvrtek zatkli dva podezřelé. Více než dvacet objektů bezpečnostní složky prohledaly kvůli organizovanému obchodu s drogami a zbraněmi. Na akci se kromě policie, včetně speciální jednotky SEK, podílel i Spolkový kriminální úřad (BKA) se svým zásahovým komandem GSG9, braniborská policie a útvar pro odhalování daňové kriminality.

Podle deníku Bild byl mezi prohledanými objekty například kiosek v berlínské čtvrti Neukölln, který je spojovaný s arabským klanem a který na podzim přepadli Čečenci. Razie se uskutečnila také ve skladišti v Neuhardenbergu východně od Berlína. Podle Bildu pachatelé do hal přiváželi drogy, dávali je do sudů a ty pak transportovali do Berlína.

Jeden z hlavních vyšetřovatelů berlínského kriminálního úřadu podle DPA nedávno hovořil o konfliktech mezi soupeřícími skupinami v tom smyslu, že nové gangy se už několik let pokoušejí proniknout na zločinecký trh. Zejména Čečenci podle něj stále více opouštějí úlohu zločineckých posluhovačů a stávají se vlastními aktéry zločinu.