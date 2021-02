Na Slovensku začíná sčítání obyvatel. Lidé mají poprvé možnost přihlásit se k druhé národnosti

Poslanec: „Asimilace Maďarů nabírá tragické rozměry“

Úřední styk ve dvou jazycích měl dosud fungovat tam, kde se ve dvou sčítáních po sobě přihlásilo k národnostní menšině alespoň dvacet procent obyvatel. Po letošním sčítání se ale poprvé uplatní nižší 15procentní hranice. Změní se i způsob sčítání menšin. Poprvé bude možné označit druhou národnost, což je v zahraničí včetně Česka běžná věc.

Kampaň Kerekasztalorg nabádá Maďary, aby svůj původ přiznali. Za dvacet let jich totiž ubylo víc než sto tisíc. U Romů a Rusínů byl trend opačný. Ne všichni ale vidí ve druhé národnosti příležitost. „Asimilace Maďarů na Slovensku nabírá tragické rozměry. Takto položená otázka podsouvá těmto lidem, že není podstatné být příslušníkem jednoho národa,“ míní slovenský poslanec Juraj Gyimesi (OL'aNO).

Tento poslanec chtěl druhou národnost vypustit, statistici to ale odmítli. Vládní zmocněnec ujišťuje, že odpovědi se vyhodnotí ve prospěch menšin. „Vidím v tom vysloveně smysl zpolitizovat toto téma. Jsme připravení reagovat tak, abychom co nejvíc rozšířili menšinová práva,“ ujišťuje zmocněnec slovenské vlády pro národnostní menšiny László Bukovszky.

Oba se shodují, že lepší by bylo řídit se otázkou na mateřský jazyk než národnost. To by ale vyžadovalo změnu zákona.