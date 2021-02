Oslavy nového roku v Číně doprovází zmatky. Vláda nejprve přitvrdila, poté opatření uvolnila

Některá čínská města dokonce podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové nabízela finanční podněty, aby lidé zůstali doma. Provincie ve snaze vyhovět vládě a nezpůsobit si problémy zavedly velmi přísná pravidla, která by svátky úplně zničila. Nařídily třeba čtrnáctidenní karanténu, přitom svátky trvají jen sedm dní.

V jiném případě úředníci nařídili karanténu v hotelu, takže by lidé nemohli být s rodinou, přičemž mnozí by na zaplacení hotelu ani neměli peníze. Dalším nařízením byly povinné testy, staré maximálně sedm dnů. V odlehlých venkovských oblastech ale nejsou testovací centra, takže lidé by se pak nemohli vrátit do práce.

„Natolik to přehnali, že vláda obrátila a naopak vyzvala provincie, aby umožnily lidem cestovat. Vyvolalo to opravdu velký hněv a frustraci na sociálních sítích. V každém okrese navíc platí jiná pravidla, takže byl obrovský zmatek,“ uvedla zpravodajka.