Pandemie ve světě: JAR a Indie chtějí zrušit patenty výrobců vakcín. Čína už očkovala třiceti miliony dávek

Indie a Jihoafrická republika (JAR) navrhují přechodně zrušit patenty farmaceutických firem na očkovací látky proti covidu-19. Vakcíny by podle nich pak mohla vyrábět každá firma na světě, která toho bude technologicky schopná. Tím pádem by se rychleji dostalo na chudší země. Země podaly návrh ve Světové obchodní organizaci (WTO). Čína již aplikovala 31,2 milionu dávek své vakcíny. Ve čtvrtek to oznámila Národní zdravotní komise. V lednu státní tisk uvedl, že do 12. února chce Čína naočkovat 50 milionů lidí, což je 3,5 procenta populace.