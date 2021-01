Johnson navštívil Skotsko. Pokouší se zvrátit sílící podporu pro referendum o nezávislosti

Britský premiér i tak do Skotska přicestoval. V Glasgow se setkal s vojáky, kteří připravují očkovací centrum, a zajel i do továrny, kde se, pokud projde schválením, bude vyrábět nová vakcína od firmy Valneva.

Podpora referenda ale ve Skotsku rychle roste, čemuž napomohly i komplikace spojené s brexitem. „Podle posledních dvaceti průzkumů většina Skotů po brexitu nově říká, že by byla pro odchod ze Spojeného království. Skoti chtějí být samostatným evropským státem. Nepomáhá ani to, že Boris Johnson je v zemi velice nepopulární,“ dodává Vostal.

Johnson oznámil, že nevypíše další referendum o samostatnosti Skotska. Poslední se totiž konalo teprve v roce 2014. Většina Skotů se tehdy vyjádřila proti odtržení. „Premiér Johnson také vznesl rétorickou otázku, že zatím neslyšel odpověď na to, co se stane s královskou rodinou, librou, zahraniční politikou nebo armádou. Poukázal tedy na to, že toto téma není na stole,“ tvrdí zpravodaj ČT v Londýně Bohumil Vostal.

Podle britských médií Johnsonova cesta ukazuje, že je samotná existence Velké Británie v ohrožení. Britský národní deník The Times varuje, že Johnson musí nutně získat srdce a mysl skotského obyvatelstva. Finanční deník The Financial Times píše, že se nyní vede bitva o to, zdali se zachová 313 let staré spojenectví.