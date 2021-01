Mladá básnířka překonala vadu řeči, vyšlápla na Kopec a sní o Bílém domě

Šestého ledna příznivci již bývalého prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na americký Kapitol, sídlo zákonodárného sboru. Stavbě, která symbolizuje vládu práva a která je ze zákona nejvyšší v hlavním městě USA, se často říká prostě jen The Hill – Kopec.

Právě události z tohoto Kopce inspirovaly talentovanou a v té době ještě nepříliš známou umělkyni z Los Angeles k přepsání básně, kterou chtěla Spojeným státům zjizveným pandemií koronaviru a politickým rozkolem nabídnout naději. Pojmenovala ji symbolicky Kopec, na který šplháme.

Amanda Gormanová své verše pod náporem emocí s sebou přinesla na Kapitol a na inauguraci Joea Bidena předvedla procítěné vystoupení. „To je kopec, který zdoláme, když se o to pokusíme. Být Američan je více než jen zděděná pýcha. Je to minulost, do které vstupujeme a kterou napravujeme,“ pronesla například ve Washingtonu.