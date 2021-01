Hlavním motivem Bidenovy inaugurace byla jednota a tolerance, píší americké deníky

Zmíněný úryvek z Bidenova projevu o „válce, která proti sobě staví červenou a modrou“, se objevuje například na titulních stránkách deníků USA Today a The Wall Street Journal. Bidenova slova o jednotě jsou také v titulku čtvrtečního vydání The Washington Post, deník The New York Times zase píše o Bidenově slibu „uzdravit národ“.

Podle agentury AP lze volání nového prezidenta po sjednocení země brát jako „rituální“ záležitost. „Když ale stál na stejných schodech Kapitolu, kde jen před dvěma týdny výtržníci zahájili obléhání americké demokracie, nepůsobila Bidenova slova jako rétorické kudrlinky, ale spíše naléhavý apel ke stabilizaci země sužované nekontrolovanou pandemií, ekonomickou nejistotou, rasovým napětím a prohlubujícím se příkopem mezi pravdou a lžemi,“ pokračuje článek.