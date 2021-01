Bez českých zdravotníků se neobejdeme, hranice zůstanou otevřené, ujistil saský premiér

Německá vláda ve středu přijala nové nařízení, které požaduje negativní test od osob přijíždějících z regionů s výskytem zmutovaného koronaviru a z epidemicky vysoce rizikových zahraničních oblastí. Oblast je za vysoce rizikovou označována, pokud hlásí více než 200 nových případů na sto tisíc obyvatel za sedmidenní období. Tento limit sice Česká republika výrazně přesahuje, Německo ji ale prozatím za vysoce rizikovou oblast nepovažuje.

„Nařízení, které spolková vláda přijala, považuji za velice radikální. Z mého pohledu je naprosto vhodné pro oblasti se zmutovaným koronavirem, ale bere málo ohledu na Česko kvůli pendlerům,“ řekl saský premiér s tím, že kvůli zahraničním pracovníkům jedná se spolkovou vládou. „Je obecně známo, že bez českých lékařů, pečovatelů a sester bychom nemohli udržet zdravotní péči,“ zdůraznil Kretschmer.

„Hranice se proměnila v hospodářský a živý prostor, nelze ji radikálně uzavřít. Takové zkušenosti máme z jara,“ připomněl jarní rozhodnutí Česka a Polska hranice s Německem uzavřít. Sasko tehdy krok svých sousedů kritizovalo, nyní se mezi obyvateli této východoněmecké spolkové země takové návrhy objevují. Souvisí to s tím, že v Česku se nákaza oproti Německu šíří mnohem rychleji a že sousední Sasko v rámci Německa patří k nejvíce zasaženým regionům.

Podle Kretschmera je nutné určit, jak šíření infekce napomáhají pendleři z Česka a Polska. „Jasné odpovědi na to nejsou, ale aktuální incidence 700 či 800 (nových případů na sto tisíc obyvatel za sedm dní) v České republice naznačuje, že to s tím něco společného mít může,“ uvedl. Doplnil, že to byl také důvod, proč Sasko plánovalo od pendlerů žádat dva negativní testy týdně. Názor ale přehodnotilo a povinný bude jen jeden test. Opatření začne platit od pondělí 18. ledna.

Japonský ministr zpochybnil konání olympijských her

První japonský vládní představitel vyjádřil pochybnosti o konání olympijských her v Tokiu. „Když se podíváte na koronavirovou situaci, tak se může stát všechno. Organizační výbor a Mezinárodní olympijský výbor musejí pochopitelně zvažovat náhradní plány. Ale vláda nadále tvrdě pracuje na přípravách,“ řekl na tiskové konferenci ministr pro správní reformu Taro Kono.

Japonská veřejnost se v posledním průzkumu postavila proti konání odložené olympiády letos v létě, ale organizátoři i vládní představitelé dosud jednohlasně ujišťovali, že jsou schopni i v době pandemie obří sportovní akci bezpečně uspořádat.

V japonských médiích se už objevily zprávy, že v únoru bude Mezinárodní olympijský výbor jednat s pořadateli o možném zrušení olympiády. Výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto to ale označil za fámy. Kvůli zhoršené epidemické situaci platí v Japonsku zatím do 7. února nouzový stav.