Slovenský premiér Matovič trvá na dalším plošném testování, i přes výhrady koaličních partnerů

Opatrnost s rozvolňováním souvisí i se stavem zdravotnictví. „Je pod velkým tlakem a bude minimálně do konce měsíce – pokud by se vyplnil předpoklad, že křivka zpomaluje,“ dodává Obrovský.

Výraznější uvolňování ale zatím není na stole slovenské vlády. Například návrat dětí a žáků do mateřských, respektive na první stupeň základních škol, který byl původně plánovaný na pondělí, se odkládá minimálně o týden.

Matovič chce plošně testovat

Optimismus brzdí i obavy z britského kmenu koronaviru. Ten se šíří výrazně snadněji. „Víme, že se na Slovensku objevil v různých částech země, potvrdil se i v Bratislavě, Trenčíně, v nejpostiženějším okresu Nitra, v Banské Bystrici nebo na východě země ve městě Michalovce,“ říká Obrovský.

I kvůli tomu by chtěl ministerský předseda Igor Matovič znovu plošně testovat a v prosazování svého plánu je nekompromisní. „Premiér prosazuje plošné testování a tvrdí, že jiná cesta v tuto chvíli není. Opět se dostal do ostrého sporu se svým koaličním partnerem Richardem Sulíkem a opět jsou v nejistotě samosprávy, které se ptají, zda pomůže armáda, zda mají shánět zdravotníky, dobrovolníky a kdo to všechno zaplatí,“ popisuje zpravodaj.