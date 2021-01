Děti se učí na střeše, v obchodě i na hřbitově. Distanční výuku na Filipínách omezuje ekonomická situace rodičů

Pro filipínské žáky a studenty je distanční výuka mnohem složitější, než je tomu v ekonomicky vyspělejších zemích. Školy se z obav před nákazou koronavirem v zemi zavřely již před sedmi měsíci. Úřady tehdy uvedly, že se děti vrátí do školních lavic až v momentě, kdy bude populace pročkována. To vyvolalo obavy, že by miliony studentů mohli zůstat bez přístupu ke vzdělání. Na konci srpna 2020 některé školy začaly s on-line výukou a filipínská televize připravila pro děti vzdělávací pořady. Mnohé rodiny si ale kvůli špatné ekonomické situaci nemůžou dovolit koupit počítače nebo připojení k internetu.