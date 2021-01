Indonésie propustila z vězení radikálního duchovního Bashira, který je spojovaný s útoky na Bali

Dvaaosmdesátiletý Bashir je známý především jako duchovní vůdce zakázané teroristické organizace Jemaah Islamiah (JI), která je podezřelá z provedení několika teroristických útoků, včetně atentátů na Bali, při nichž přišlo o život 202 lidí, většinou cizinců.

V roce 2005 byl v souvislosti s útoky odsouzen, odvolací soud ale rozsudek zrušil, píše web stanice BBC. Sám Bashir jakýkoli podíl na atentátech popírá.

Z vězení byl nyní propuštěn poté, co mu byl zkrácen trest za čin nesouvisející přímo s atentáty. V červnu 2011 ho soud poslal na patnáct let do vězení za podporu a financování výcvikového tábora pro teroristy v indonéské provincii Aceh. Výcvik tam podstupovali členové téměř všech známých extremistických skupin v zemi.

Při útocích na turistickém ostrově Bali zahynulo také 88 Australanů. Australský premiér Scott Morrison řekl, že propuštění Bashira „vzbuzuje obavy přátel a příbuzných Australanů, kteří na Bali v roce 2002 zemřeli“. „Ti, kdo jsou zodpovědní za vraždy Australanů, jsou nyní na svobodě. Svět někdy není spravedlivý,“ podotkl Morrison, jehož vláda dlouho vyzývala k tvrdším trestům pro osoby zodpovědné za atentáty.