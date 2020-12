Turecko odsoudilo na 27 let novináře, který je v exilu v Německu

Na záběrech z ledna 2014 byla auta se zbraněmi vyslaná tureckou tajnou službou do Sýrie. Turecká vláda tehdy tvrdila, že vezla pomoc Turkmenům v Sýrii. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v návaznosti na uniklý materiál před pěti lety prohlásil, že Dündar za reportáž o dodávkách zbraní „zaplatí velkou cenu“.

Údajná špionáž a podpora terorismu

Istanbulský soud udělil Dündarovi trest osmnáct let a devět měsíců za špionáž a osm let a devět měsíců za podporu ozbrojené teroristické organizace. Špionáž se týká reportáže o dodávkách zbraní a druhý trest dostal podle soudu za podporu hnutí duchovního Fethullaha Gülena, který žije dvacet let v USA a jehož Erdogan viní ze snahy svrhnout jeho vládu.

Dündar byl v Turecku zatčen v listopadu 2015 spolu s kolegou Erdemem Gülem. Z vazby byli propuštěni v únoru 2016. Týž rok dostali oba tresty pět let vězení za vyzrazení státního tajemství. Odvolací soud v roce 2018 nařídil nový proces s tím, že neměli být souzeni za vyzrazení státního tajemství, ale za špionáž, za niž hrozí vyšší tresty.