Trojice amatérů rozluštila vzkaz sériového vraha starý 51 let

Vzkaz nazvaný Šifra 340, podle počtu znaků, dorazil do listu San Francisco Chronicle v listopadu 1969. Až nyní ho rozluštili australský matematik Sam Blake, belgický skladník Jarl Van Eykcke a americký webový designér David Oranchak, který na tom pracoval od roku 2006. Trojici pomohl speciální počítačový program. Oranchak řekl, že základ kódu se dá najít minimálně v jedné příručce amerického námořnictva z 50. let minulého století.

Rozluštění vzkazu potvrdil v pátek večer na Twitteru i americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI): „FBI ví, že vzkaz připisovaný Zvěrokruhovému vrahovi nedávno rozluštily soukromé osoby… Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a z úcty k obětem a jejich rodinám nebudeme poskytovat další informace.“ Poslední oběť připisovaná tomuto vrahovi zemřela v roce 1969.

Deník San Francisco Chronicle rozluštěný vzkaz otiskl. „Doufám, že se dobře bavíte při snaze mě dopadnout. Nebojím se plynové komory, protože mě o to dříve pošle do ráje a protože mám nyní hodně otroků, kteří pro mě pracují,“ napsal v něm podle Oranchaka. Několikrát uvedl slovo ráj s pravopisnou chybou.

Další vzkazy

Jde o druhý vzkaz tohoto vraha, který se podařilo amatérům rozluštit. Dopis nazvaný Šifra 408 rozluštil už v roce 1969 učitel Donald Gene a jeho manželka Bettye Hardenová. Ani v něm nebylo nic, co by vyšetřovatelům pomohlo vraha dopadnout.

Bývalý policejní detektiv Gianrico Pierucci, který kauzu několik let vyšetřoval, než odešel v roce 2017 do důchodu, nyní rozluštění ocenil. Podle něj ale nepřináší nic nového. Zmínky o otrocích a špatně napsané slovo ráj už byly policii známy. Jako vodítko by mohla posloužit alespoň zmínka o místě či zaměstnání, dodal Pierucci.

Jediným oficiálně zmiňovaným podezřelým v této kauze, která inspirovala i filmaře, byl havajský rodák Arthur Leigh Allen, několikrát zatčený kvůli obtěžování dětí, který ale zemřel v roce 1992, aniž byl obžalován.